Messi sufrió una fractura y se perderá los partidos de Barcelona ante Inter y Real Madrid

Los exámenes arrojaron uno de los peores diagnósticos para Lionel Messi tras lastimarse en una caída durante el duelo de Barcelona con Sevilla este sábado.

La estrella azulgrana sufrió una fractura en el radio del brazo derecho y "el tiempo aproximado de baja es de tres semanas", según indicó el cuerpo médico de su equipo en un comunicado.

Con esta lesión, el argentino no podrá jugar ni el encuentro de la Liga de Campeones contra Inter de Milán ni el clásico del próximo fin de semana frente a Real Madrid.

❗ [INJURY NEWS] Tests carried out on the first team player Leo Messi have confirmed that he has a fracture of the radial bone in his right arm. He will be out for approximately three weeks. #FuerzaLeo pic.twitter.com/kpNcspnfqo