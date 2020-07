Modric: Estábamos convencidos de que seguiríamos ganando sin Cristiano

El croata Luka Modric se refirió al título ganado por Real Madrid en la Liga de España y aseguró que el plantel estaba convencido de que seguirían sumando títulos pese a la salida hace ya dos años de Cristiano Ronaldo.

"No hace falta discutir lo importante que fue Cristiano para el Madrid, pero debo decir que no nos agobia el hecho de que él no esté allí en el sentido de que no podremos tener las mismas ambiciones. Estábamos convencidos de que seguiríamos ganando sin él", comentó Modric al diario croata Sportske Novosti.

"Deberíamos haber ganado más ligas porque jugamos algunos campeonatos de una manera torpe. Pero bueno, sea lo que sea que haya pasado, uno debe disfrutar el presente y puede influir en lo que sigue", añadió Modric, quien ahora se enfoca en la Liga de Campeones.

"Tuvimos la continuidad de un buen juego durante todo el año, y especialmente hicimos un excelente trabajo haciendo ese acelerón final tras el confinamiento: Diez victorias consecutivas y un empate, hablan bien de este Madrid. También ganamos la Supercopa de España en enero y todavía estamos en la carrera por la Liga de Campeones", dijo.