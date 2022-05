Pablo Guede ante riesgo del descenso de Málaga: "Quedan cuatro finales, ya no hay más"

El entrenador de Málaga, el argentino Pablo Guede, afirmó este viernes sobre Oviedo, rival del sábado en La Rosaleda en la trigésima novena jornada de la Segunda División española, que "quedan cuatro finales, ya no hay más".

"No me preocupa la diferencia de puntos, tenemos que centrarnos en nosotros", dijo el argentino en rueda de prensa, en la que resaltó que no deben preocuparse "de lo que hagan los demás" y sí en centrarse en lo que pueda hacer Málaga sin generar "presión ni nada, porque lo que se debe pensar es en superar al Sporting", en alusión al equipo que le precede en la tabla y que también lucha por alejarse del descenso.

Sobre Oviedo, indicó que "es un gran equipo que sabe a lo que juega", pero puntualizó que el Málaga se debe "guiar por su juego" y que esa será "la clave para atacar y hacer daño y estar atentos a la contra".