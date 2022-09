Pablo Guede: No temo perder el cargo, pero entendería que pasara

El ex director técnico de Colo Colo Pablo Guede está en la cuerda floja en Málaga tras la nueva derrota por 3-1 ante Tenerife y reconoció que es posible que lo aparten de su cargo en las próximas horas.

Guede expresó este lunes en conferencia de prensa: "No temo, hay que tenerle miedo a otras cosas, no solamente a perder un cargo cuando uno lo deja todo y hay posibilidad de que no salgan las cosas, como hasta ahora. No le temo, pero entendería que pasara tranquilamente".

"Me voy jodido por los jugadores, por el club, por la gente, porque lo que están trabajando estos jugadores está teniendo muy poco rédito", cerró el argentino.