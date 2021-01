"Papu" Gómez viajó a España para firmar por Sevilla

El argentino Alejandro "Papu" Gómez viajó este martes a España para sellar su acuerdo con Sevilla, tras siete temporadas en Atalanta.

Los problemas con el entrenador Gian Piero Gasperini y buscar un nuevo desafío fueron determinantes en la decisión de Gómez, quien confirmó su nuevo destino.

"Me encanta Atalanta pero estoy listo y feliz para este nuevo capítulo", fueron parte de las declaraciones recogidas por el periodista Fabrizio Romano de Sky Sports.

Será el sexto club de Gómez, tras anteriores pasos por Arsenal (ARG), San Lorenzo, Calcio Catania, Metalist Kharkiv FC y Atalanta.

Papu Gomez is now flying with his agent Riso to Sevilla: “I love Atalanta but I’m ready and happy for this new chapter”. Done deal for €5,5m + €3m add ons.



Papu will sign today his contract as new Sevilla player for €3m salary [after taxes] until 2024. ⚪️🔴 #Sevilla pic.twitter.com/aEOdbaTVE7