¡Partidazo! Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan por la Supercopa de España

Yeda, la segunda ciudad más relevante de Arabia Saudita, situada a orillas del Mar Rojo, apadrina el pulso final por la nueva Supercopa de España, un clásico en toda regla que sitúa frente a frente a Real Madrid y el Atlético Madrid este domingo.

La ebullición de un proyecto como el de Zinedine Zidane, aproximado a su mejor nivel ante la aparente transición del grupo de Diego Simeone, de vuelta hacia el talante competitivo que ha sido su seña de identidad en los últimos años.

Real Madrid aspira a su undécimo título desde que el torneo fue refundado como tal. El primero desde que en el 2017 dejara en evidencia a Barcelona. Para el Atlético el éxito en el King Abdullah Sports City sería el tercero. En 1985 venció al conjunto azulgrana y en el 2014 al Real Madrid, en el único precedente entre ambos equipos en esta competición.

El antecedente de los merengues sorprende: quince encuentros sin perder, donde diez fueron triunfos y cinco empates. Actualmente comparte el liderato de la liga española con Barcelona, situado por encima gracias a la diferencia de goles.

Zidane, un experto en finales, aspira a salir de Arabia Saudita con su décimo éxito en la mochila. Tres Ligas de Campeones, uno de Liga, dos Supercopas Europeas, dos Mundiales de Clubes y una Supercopa de España son su bagaje en el banquillo blanco.

La puesta en escena de cinco centrocampistas en la semifinal contra Valencia no garantiza, ni mucho menos, una estrategia similar en la final. No es dado a ello Zidane, que suele mover el esquema. La entrada de Rodrygo o Vinicius en ataque puede ser una opción en el once. Luka Modric, extra utilizado recientemente, estaría en el banco.

Por ello, la formación más probable para el duelo con los "colchoneros" incluirá a Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Valverde, Kroos, Isco; Rodrygo y Jovic.

Menos tiene que demostrar Diego Pablo Simeone. Un preparador reputado, considerado entre los mejores del mundo que ha acomodado a su equipo entre los ilustres del Viejo Continente.

Además, menos variantes aventura el posible once rojiblanco. La ausencia segura de Koke, "herido de guerra" de la semifinal, reduce el margen de maniobra del técnico, que puede recuperar al central uruguayo Jose María Giménez. Además, el buen momento de Ángel Correa le mantiene como fijo en un ataque.

La alineación de Atlético puede quedar formada por Oblak, Trippier, Felipe, Savic, Lodi; Correa, Herrera, Thomas, Saúl; Joao Félix y Morata.

El pulso está equilibrado. Todas las finales disputadas en tiempos recientes entre ambos tuvieron que resolverse en la prórroga y no hay un desnivel claro en los choques de los dos con Simeone y Zidane en los banquillos.

La suerte de este encuentro, agendado para las 15:00 horas (18:00 GMT) podrás seguirla en detalle a través del Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.