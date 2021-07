Presidente de Atlético y opción de Griezmann: En el fútbol todo es posible

Enrique Cerezo, presidente de Atlético de Madrid, dejó la puerta abierta al regreso del francés delantero Antoine Griezmann, actual jugador de FC Barcelona, al declarar este lunes, durante la presentación de los Premios Platino, que "en el mundo del fútbol todo es posible".

Preguntado por la posibilidad de este intercambio, que lleva retumbando varias semanas por los despachos del ambos clubes, el dirigente no quiso cerrar la puerta al regreso del galo.

"No tengo ni idea, a mí no me han comunicado nada. No sé cómo están las negociaciones, ni siquiera si las hay, pero ya queda poco para que sepan lo que va a pasar", dijo ante el micrófono de Mediaset.

"En el mundo del fútbol todo es posible, pero en el caso de Griezmann no tengo ni la más ligera idea", añadió.