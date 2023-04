Presidente de Betis está conforme con el rendimiento del equipo

El presidente de Real Betis, Angel Haro, aseguró este miércoles que su equipo "compite y no le pierde la cara a los partidos", por lo que precisó que "no puede ser un fracaso" el que el conjunto verdiblanco no se clasificara a la conclusión de la temporada para disputar la venidera campaña la Liga de Campeones.

"Estamos quintos, que es un puesto importante para nosotros. Nuestro objetivo es luchar de forma asidua por Europa, con opciones de cuarto puesto. Tenemos confianza en que vamos a terminar bien", afirmó el presidente bético a los periodistas en la Feria de Abril, a la que acudió a un almuerzo de confraternidad entre dirigentes, cuerpo técnico y plantel de jugadores del club sevillano.