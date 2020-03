Presidente de la liga española: Estoy convencido de que vamos a terminar la temporada

El presidente de la liga española, Javier Tebas, manifestó su confianza en que la explosiva propagación del coronavirus en Europa y que ya tiene paralizada la competencia en su país, así como en las principales ligas del continente.

"Lo que manejamos ahora es que vamos a terminar la competición, estoy convencido. Esta semana se pueden tomar importantes decisiones en Europa", sostuvo el timonel del certamen en conversación con el programa Tiempo de Juego de la cadena COPE.

Además, añadió que "he tenido contactos con Italia, Alemania y otros presidentes de ligas. Estamos trabajando en dar una solución porque el coronavirus es un tema de salud y para la salud están los médicos, nosotros estamos para dar una solución al problema económico que se va a plantear, qué pasa con los cerca de cien contratos audiovisuales que tenemos en todo el mundo. Si no retransmites la señal no vas a poder cobrar, eso está claro".

"Nos queda un 25 por ciento de la temporada por jugar y todo el presupuesto habrá que revisarlo, ese es el daño que puede ocurrir si no se termina la competición, pero yo estoy convencido de que se va a terminar", añadió.

En la misma línea dijo que "la noticia es ver cómo terminamos el campeonato si no hay Eurocopa porque, si no, vamos a tener graves problemas. Hay que estar con la salud que es lo primero, está claro, pero es muy importante sostener el tejido económico de los gobiernos".

Por último, el mandamás de la competencia detalló las medidas de prevención que se ha desarrollado por parte de la organización: "El 95 por ciento en LaLiga ya está en teletrabajo. En España tenemos más de 400 personas trabajando y hemos tenido que repatriar a gente que tenemos por el mundo", agregando que "yo no estoy en cuarentena. No tengo síntomas y no me he hecho la prueba".