Presidente de la liga española: Me gustaría que el torneo volviera el 12 de junio

El presidente de la liga española, Javier Tebas, confesó este domingo que le "gustaría" que el campeonato volviese el próximo 12 de junio, aunque reconoció que no sabe la fecha exacta para retomar la competición porque todo dependerá de si hay repuntes en los contagios de coronavirus.

"Me gustaría que empezase la liga el 12 de junio, pero no sé qué ocurrirá. No nos precipitamos. Dependerá de si hay repuntes o no de contagios. Eso no depende del fútbol, sino de la sociedad española", dijo el timonel durante una entrevista en el programa El Partidazo.

Una vez finalizadas las pruebas médicas al personal mínimo imprescindible de los clubes para iniciar los entrenamientos, LaLiga informó que se detectaron cinco casos de futbolistas positivos asintomáticos.

"En un universo de 2.500 test solo ha habido cinco positivos de jugadores y tres más de integrantes de los cuerpos técnicos. Esperábamos 25 o 30 por tema estadístico, así que estos datos son una buena noticia para la industria del fútbol y para España", señaló Tebas.

Incluso el mandamás desveló que cuando empiece la competición en el mes de junio, "si los jugadores y técnicos hacen las cosas bien, no tendrían que tener ningún infectado.