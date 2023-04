Presidente de la liga española: No vamos a cambiar las normas para que Messi llegue a Barcelona

Javier Tebas, presidente de la liga española, reconoció que le gustaría que el atacante argentino Lionel Messi vuelva a FC Barcelona, y con ello a la competición ibérica, la temporada que viene, aunque aseguró que no van a cambiar ninguna norma de control económico para ello.

"Hoy no lo veo viable, pero queda mucho tiempo. Tienen otros jugadores que inscribir, pueden vender jugadores.... como liga, ojalá Barcelona haga los movimientos necesarios en el control económico para que entre Messi. Soy fan de Messi, es el mejor del mundo", indicó en una rueda de prensa posterior a la Asamblea Extraordinaria celebrada por el organismo en su sede.

"Pero no vamos a cambiar ninguna norma de control económico para que Messi llegue a Barcelona. Me gustaría que jugase en nuestra competición y por lo que leo a él también. FC Barcelona tiene capacidad de hacer movimientos para que entre; son complicados, pero tiene capacidad. Y ojalá lo consiga, sería nuestro deseo que volviera", insistió.