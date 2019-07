Presidente de la liga española se mostró en desacuerdo con posible regreso de Neymar a FC Barcelona

Javier Tebas aseguró que el brasileño es un buen jugador, pero no inspira valores.

El presidente de la liga españoña, Javier Tebas, se mostró en desacuerdo con el posible regreso de Neymar a FC Barcelona, en tiempos en que los rumores sitúan al jugador dejando PSG y recalando en la escuadra "blaugrana".

Tebas, en diálogo con el programa El Transistor de Onda Cero, dijo que "yo prefiero que Neymar no venga a La Liga española porque no es un buen ejemplo. Si se porta mejor... Puede ser un gran jugador, pero el comportamiento también es muy importante en los valores que transmitimos como competición".

Además, agregó que "en la liga siempre queremos traer grandes jugadores, pero en el caso de Neymar ese comportamiento no es bueno para la competición porque al final la noticia es si el jugador ha hecho esto o aquello. Hemos trabajado mucho en la Liga para mantener los valores y no queremos cambiar la imagen".

El mandamás del torneo hispano, no está contento por los contantes escándalos en los que se ha visto envuelto el ex Santos FC, principalmente por las acusaciones de violación que hay en su contra, más allá de que estas no están probadas.

De igual forma, si los "culé" deciden quedarse con la carta de Neymar, Tebas no podrá oponerse y deberá aceptra que el ex capitán de la "Canarinha", juegue en su campeonato.