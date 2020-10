Ronald Koeman: "¿Por qué el VAR solo se utiliza en contra de Barcelona"

El entrenador de FC Barcelona Ronald Koeman se preguntó "¿por qué el VAR solo se utiliza en contra FC Barcelona?" después de que Martínez Munuera sancionara un penal de Lenglet a Sergio Ramos luego de la verificación a través de las pantalla de videoarbitraje.

"Para mí no es penal y al final del partido le he dicho al árbitro que ojalá me puedan explicar lo que pasa con el VAR aquí en España. Llevamos cinco jornadas y el VAR siempre ha entrado en contra de Barcelona. ¿Por qué solo hay VAR en nuestra contra? Lenglet coge de la camiseta a Sergio Ramos, pero ni mucho menos es suficiente para que sea penal. El penal ha sido decisivo en el desenlace del partido", dijo sobre este asunto.

Respecto al motivo por el cual esperó unos 20 minutos para realizar los cambios después del 1-2, Koeman consideró que "quería intentar mejorar y crear oportunidades de gol con los jugadores que había en ese momento en el campo y la entrada posterior de Dembélé y Trincao fue para buscar el uno contra uno desde la banda".