Ronald Koeman y el momento de FC Barcelona: El equipo no es el mismo que hace ocho años

El entrenador Ronald Koeman habló tras el empate de su equipo FC Barcelona 1-1 ante Granada en Camp Nou y se molestó por las preguntas de los periodistas, afirmando que el equipo en la actualidad "no es el de hace ocho años".

"¿Qué hay que hacer viendo la lista de convocados? ¿Jugar al tiki-taka cuando no hay espacio en el medio y no tenemos jugadores para jugar al uno contra uno o con velocidad? No voy a decir nada más sobre esto porque parece que tengo que dar argumentos para todo", dijo en conferencia.

Finalmente, disparó contra Granada y comentó que "desde el minuto 2 han perdido el tiempo y en la segunda parte tan solo se han añadido cuatro minutos. Esto tiene que cambiar en España. Como árbitro hay que cortar esto antes".