Ronaldo Koeman y el clásico ante Real Madrid: Jugamos de local, no tengo miedo

El entrenador de FC Barcelona, Ronald Koeman, aseguró no estar asustado por la visita de Real Madrid al Camp Nou este domingo, incluso sabiendo que, si su equipo sufre una severa derrota en el Clásico, su cargo podría peligrar.

"No sé si la gente tiene desconfianza, pero nosotros no. No hay un claro favorito. Jugamos en casa, tenemos a la gente de nuestro lado. No tengo miedo", manifestó en rueda de prensa Koeman.

"Ninguno de los dos podemos sorprender. El Madrid es un equipo experimentado que sabe llevar el partido y nosotros priorizamos la posición de balón. Ellos juegan bien a la contra. En varios partidos nos han hecho daño en este sentido", analizó.