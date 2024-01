Rui Silva: La competencia sana con Bravo ha sido importante para mi madurez

A pesar que Claudio Bravo se acerca a los tres meses sin jugar en Real Betis por una lesión, el portero chileno sigue siendo un referente y uno de los líderes en el plantel verdiblanco.

El arquero portugués Rui Silva, quien es competencia del nacional por la titularidad en el arco del conjunto sevillano, elogió al bicampeón de América con la Roja y aseguró que ha sido clave e "importante para crecer".

"La exigencia es importantísima. Esa competencia sana con Claudio estos dos años y medio ha sido importante para mi madurez y para mi crecimiento. Sentirme importante y querer siempre más y mejorar cada día para ser mejor es importante", expresó el lusitano en conversación con Radio Marca.

Sobre la presión en el arco, sostuvo: "Se siente. Se siente la energía tanto positiva como negativa. Luego depende de cada uno la forma de afrontarlo. Hace años puede que no estuviera preparado, pero ahora puedo afrontarlo con total normalidad. No todo el mundo te va a querer. Al final hay que acostumbrarse a eso. Hay que respetar las críticas. Igual que yo también tengo mi opinión porque cuando no estoy bien hago autocrítica. Es importante para crecer".

El Betis de Bravo y Manuel Pellegrini volverá a la acción este sábado, cuando enfrente como visita a Mallorca por La Liga española.