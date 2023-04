Sebastián Beccacece: Vamos a jugar en Segunda División y tenemos que asumirlo

Elche, club donde milita el chileno Enzo Roco, se encuentra como exclusivo colista de la liga española y con serias posibilidades de descender para la próxima temporada. Al respecto, fue el entrenador del equipo Sebastián Beccacece el que fue claro ante este complicado momento de los "Franjiverdes".

En rueda de prensa este martes, el estratega argentino comenzó respondiendo sobre la negativa posición en la que se encuentran en el torneo.

"El enfado de la gente es totalmente comprensible. Es un temporada muy dolorosa para todos. Tenemos que trabajar para sumar resultados positivos en estos últimos partidos. Voy a trabajar todo este tiempo para unir. Lo importante es consolidar las bases para lo que viene", expresó ante la prensa.

"Los resultados no están llegando y eso no me puede condicionar. El resultado final está claro: vamos a jugar en Segunda División y tenemos que asumirlo", apuntó.

Elche jugará ante Celta de Vigo este miércoles en la liga española, desde las 16:00 horas de nuestro país.