Sergi Barjuan es el nuevo entrenador interino de FC Barcelona

FC Barcelona oficializó que Sergi Barjuan, el actual entrenador de la filial de FC Barcelona, será el nuevo entrenador interino del primer equipo azulgrana.

Barjuan dirigirá el entrenamiento de este jueves en la Ciutat Esportiva "Joan Gamper" y el partido de Liga ante Alavés del sábado en el Camp Nou.

El DT reemplaza al destituido Ronald Komean.

