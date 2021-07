Sergio Ramos: Me gustaría que Mbappé se quede en PSG

El defensa español Sergio Ramos quiere aportar su "experiencia" para "contagiar" a Kylian Mbappé y convencerle de que se quede en París Saint-Germain, aunque reconoció que su ex equipo, Real Madrid, es "el mejor club a nivel histórico" y "los mejores en alguna etapa tienen que pasar por allí".

En una entrevista telemática con un grupo de medios españoles, el ex madridista asegura que llega "con ilusión, empezando de cero" para aportar su "espíritu ganador".

Sobre la posible salida de Mbappé, que no renueva su contrato con PSG, que expira al final de la próxima temporada, Ramos afirmó que le hablará "en privado" pero apuntó: "Me gustaría que siguiera aquí, es un grandísimo jugador, joven, que puede hacer historia. Aquí o en Real Madrid, si tiene que irse".

"No estoy en la mente de Kylian, pero me gustaría que siguiera. Es un jugador determinante, que marca la diferencia y que tiene un futuro grande por delante. Aquí tiene un equipo que puede ayudarle a lograrlo. Yo aporto mi experiencia, todo lo que he vivido estos años en el Real Madrid, mi espíritu ganador. Si eso puede contagiar a algún compañero, puede ser un éxito por mi parte (...) Le quiero a mi lado", señaló.

En PSG también se encontrará con Neymar, un futbolista con el que, dijo, mantiene una buena relación pese a que han estado en equipos rivales, pero destacó el valor colectivo.

"Quiero jugar con ellos, pero quiero ganar, da igual quien salga al campo, todos en tenemos que remar en la misma dirección, aportar el máximo nivel. El camino idóneo lo encontraremos si todos remamos en el mismo sentido", señaló.