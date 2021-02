Suárez: Me disgustó que en Barcelona dijeran que era mayor y no podía jugar al máximo nivel

El delantero uruguayo Luis Suárez contó detalles de su polémica salida de FC Barcelona, club que lo "echó" y le dijo que era un jugador mayor que ya no podía rendir al máximo nivel de clubes.

"Lo que realmente me molestó fue que me dijeran que era mayor y que ya no podía jugar al máximo nivel, estar a la altura de un gran equipo. Eso es lo que me disgustó", señaló al medio galo France Football.

"Barcelona me echó, me dijeron que ya no contaban conmigo. Otra cuestión es si todavía tienes un contrato plurianual y el club quiere venderte. Pero el club indicó que de todos modos ya no me tenían en cuenta. Simplemente ya no me querían. Merecía un cierto respeto", dijo el actual goleador de la liga española en Atlético de Madrid, con sus 16 goles.