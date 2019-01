Técnico de Valencia descartó el fichaje de Javier "Chicharito" Hernández

El director técnico de Valencia, Marcelino García, afirmó en rueda de prensa este viernes que prefiere a los cuatro delanteros con los que cuenta en su plantel antes que fichar al atacante mexicano Javier "Chicharito" Hernández, quien fue vinculado con el club español en el mercado de invierno europeo.

"Es imposible que optemos por eso, Javier (Hernández) tiene una gran trayectoria, pero nos gustan más los delanteros que tenemos. A día de hoy, no vendrá nadie a no ser que alguno de los lesionados no se recupere a corto plazo", comentó el DT.

Sobre la posible salida de Kevin Gameiro y Michy Batshuayi, el entrenador español declaró que "nunca se sabe lo que pueda pasar, lo que tenemos claro es que Kevin y Michy vienen con nosotros a Vitoria queriendo colaborar con el equipo".

"No veo posibilidad de quedarnos con cinco delanteros, es masificar una posición y traería más problemas que beneficios, lo que tenemos que hacer es que mejoren los que tenemos", recalcó.