Toni Kroos contó que una fuerte entrada de Aubameyang lo sacó del clásico

Toni Kroos, mediocampista alemán de Real Madrid, contó en el podcast que publica con su hermano 'Simply Mal Luppen', que su cambio al entretiempo del clásico ante FC Barcelona se debió a la dura entrada de Pierre-Emerick Aubameyang, por la que le tuvieron que dar puntos de sutura en la tibia.

Fue una acción que provocó la protesta al árbitro de los jugadores de Real Madrid y cuando el marcado aún estaba igualado sin goles.

"Tenía una herida y me tuvieron que coser la tibia con tres puntos", comentó Kroos en su podcast. "Vi que estaba sangrando, pero realmente en el partido no lo noté", añadió.

El ex seleccionado germano presenció la segunda parte de un clásico "muy amargo" que dijo se decantó con el primer gol.

"Después del 0-1 el partido fue en una sola dirección y fue decepcionante. Estuvimos muy débiles hasta el final", expresó.

Por si no fuera poco, a Kroos le tocó pasar el control de dopaje junto al brasileño Vinícius Junior. "Además del resultado y de la herida, mi noche se completó cuando el médico me dijo que tenía control de dopaje. Me encontró con Piqué y Jordi Alba. No hablamos. Vinícius y yo éramos los perdedores y estaba deseando salir de allí", contó.