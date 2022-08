Una odisea: Hinchas de Rayo Vallecano soportaron filas de 12 horas para abonarse

La fanaticada de Rayo Vallecano, de la Primera División española, viven un complejo momento, no por el rendimiento del equipo, sino por la larga espera para retirar sus abonos de la temporada 2022/23.

A través de redes sociales, los hinchas del elenco del sur de Madrid denunciaron filas de hasta 12 horas en las calles, que reunen cerca de 1.000 personas alrededor del Estadio de Vallecas.

Varios fanáticos pasaron la noche en la calle para no perder su lugar, lo que obligó a intervención policial. A las 19:00 horas del sábado se pusieron vallas para determinar el fin del servicio, por lo que aquellos que no alcanzaron a ser atendidos devieron retirarse, volviendo al lugar este domingo.

Más allá de la expectación por el buen arranque en liga del "rayito", los aficionados reclaman falta de personal para llevar de forma rápida el proceso, que se hace únicamente de manera presencial, pues solo se habilitaron tres boleterías para todos los abonados.

Jugadores del plantel, como Radamel Falcao, agradecieron el aguante y paciencia del público para tener sus entradas, mientras otros, como Óscar Valentín, Fran García y Mario Suárez, pidieron al club la habilitación de un sistema online, acorde a las tecnologías actuales, para mayor comodidad de la parcialidad franjirroja.

Hablamos con Alberto ( aficionado del Rayo Vallecano ⚡️). Más de 24 horas para conseguir su abono de temporada



"Tengo mi abono después de un día, se me caían las lágrimas"



"No es normal lo ocurrido. Nadie da explicaciones, no nos merecemos lo que ha pasado"#rayovallecano pic.twitter.com/k6EiTNbcHm