Zidane descartó la salida de Bale: Tenemos una buena relación

Zinedine Zidane, técnico de Real Madrid, ofreció una rueda de prensa en la que la situación del delantero galés Gareth Bale fue punto de atención y en la que aclaró que no tiene mala relación con el jugador y descartó su salida en el próximo mercado de enero de 2020.

"Se dicen muchas cosas y nosotros tenemos una buena relación. Es un jugador que está aquí, que se esfuerza, entrena y cuando no está disponible es porque tiene algo y punto. Se habla mucho y de muchas cosas pero al final lo importante es que cuando está listo y al cien por cien sabemos el jugador que es. Cuando no está disponible no lo está y no hay que montar ningún lío. Tenemos una buena relación y está metido en jugar bien para el equipo", manifestó.

Zidane reconoció que él no dio permiso para que Bale se marchase a Londres ayer lunes y no acudiese hoy martes a la ciudad deportiva del Real Madrid, y que fue el club el que lo hizo por "asuntos personales".

"Es un tema personal y ha tenido permiso del club, nada más, no hay historia. Se ha ido porque no está disponible pero creo que él nunca habla de marcharse. Está en el Real Madrid, entrena y juega cuando puede", aseguró.