Las dudas de Quinteros para el duelo con la U, ¿son las tuyas?

Colo Colo entrena intensamente pensando en el Superclásico de este domingo ante Universidad de Chile, a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

Si nos concentramos en el ataque, el técnico de los albos podría tener algunas dudas que dilucidar. Revisemos las tres posiciones de ataque que suelen ofrecer los albos.

Por el extremo derecho, Marcos Bolados será titular inamovible y sólo una desgracia en los entrenamientos podría quitarle su lugar. No sólo fue la figura del triunfo del Cacique sobre Magallanes, sino que los jugadores que podrían amenazar su puesto no han tenido minutos ni jornadas brillantes. Palacios está pensado como enganche, Oroz suele no ser ni citado, Bouzat cuando entra no gravita.

Por el centro del ataque tiene más posibilidades de mantenerse Leandro Benegas. Un jugador sin grandes brillos, pero disciplinado trabajador y obediente: tres características que Quinteros ama. Por eso lo trajo y seguramente lo mantendrá. Afuera espera el paraguayo Darío Lezcano, que con menos intensidad y sacrificio, lleva 3 goles aunque siempre viniendo desde la banca. Doble mérito del guaraní.

Y a la izquierda, el aporte del colombiano Fabián Castillo ha sido discreto en estas primeras fechas, pero sin ser brillante jugó ante Magallanes su mejor partido. Eso es un punto a favor.

Quinteros podría pensar en repetir su tridente Bolados-Benegas-Castillo, pero también sería razonable que buscando más trajín en el recorrido de la banda, desplace a Benegas a la izquierda, ingrese con Lezcano por el centro desde el arranque y siente al colombiano en la banca.

Y si tú fueras Quinteros, ¿qué harías?