Liga Fantasy: La UC enfrenta con bajas y dudas el clásico ante la U

Universidad de Chile y Universidad Católica reeditarán el clásico vigente más antiguo del fútbol chileno. Será la versión 196 del duelo que enfrenta a dos equipos de presente dispar aunque separados apenas por dos puntos en la tabla de posiciones.

A veces, los números no lo dicen todo. La U segunda con 21 y la UC cuarta con 19 unidades, viven momentos muy distintos. Mientras los resultados le han traído paz al equipo dirigido por Mauricio Pellegrino, la UC entró en una turbulencia de la mano de las eliminaciones en Copa Sudamericana y una angustiante victoria a penales sobre el modesto Colina en Copa Chile.

De los últimos cinco partidos, la U ha ganado dos y empatado tres. No sólo no conoce la derrota, sino que levantó su ánimo goleando por 10-0 a Chimbarongo por Copa Chile. En el mismo período, la UC sól ganó uno, empató tres y perdió uno: ante O'Higgins, justo en la fecha pasada. El recuerdo de la derrota está fresco, el ambiente interno parece fracturado no sólo entre cuerpo técnico y dirigentes, sino que también a nivel de jugadores.

Y aunque los números no lo dicen todo, hay algunas señales: La UC ya marcha en el cuarto lugar de la tabla del torneo superada precisamente por la U y Cobresal, y ha descendido al séptimo lugar en el ranking general de la Liga Fantasy, con 469 unidades.

También puede pesar el estado de los planteles. Mientras la U llega a Concepción con contingente completo, los cruzados van a lamentar las bajas seguras de Isla y Kagelmacher, más las dudas de Aravena y Parot.

Y esas bajas también se notan enel ranking de jugadores de la Liga Fantasy: sólo Aravena permanece en el top 10, con un noveno lugar muy lejano al liderato que mantuvo en algunas fechas anteriores.

Estas son las posibles formaciones para el duelo del domingo a mediodía:

Universidad de Chile: Campos; Andía, Casanova, Zaldivia, y M. Morales; Ojeda, Poblete, Mateos y Assadi; Fernández y Guerra.

Universidad Católica: Dituro; Ampuero, Burdisso, Parot; Nieto, Saavedra, Pinares, Mena; Di Santo Zampedri, Cuevas.

