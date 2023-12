"A seguir haciendo historia": La emotiva arenga de Gabriel Suazo en Toulouse

El chileno Gabriel Suazo fue protagonista de una gran arenga en Toulouse, minutos antes del duelo ante Union Saint-Gilloise por la Europa League, en Francia.

El excapitán de Colo Colo expresó en el camarín de su escuadra: "Es un partido especial, no es uno cualquiera. No todos los jugadores tienen la posibilidad de hacer historia en un club. Hoy no jugamos solo nosotros, lo hacemos por nuestras familias, nuestros fans y por toda la ciudad. Para hacer historia, vamos a hacer historia. ¡Hoy ganamos este partido, sea como sea!".

Lamentablemente, su equipo solo empató 0-0 con Saint-Gilloise y no pudo abrochar un histórico avance en el torneo continental.

Revisa la gran arenga de Gabriel Suazo en Toulouse: