"China" Suárez se descargó por escándalo de Icardi y tuvo durísima respuesta de Wanda Nara

La actriz María Eugenia "China" Suárez hizo su descargo con una extensa carta en redes sociales por el escándalo con el futbolista Mauro Icardi y tuvo una dura réplica, con insulto, por parte de Wanda Nara, pareja del delantero de PSG.

En su carta, "China" Suárez acusó "mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas, para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática".

Del mismo modo, indicó que el escánadlo "tiene detrás una historia mucho más grande y profunda", dejando entrever que Icardi le dijo que estaba separado de Nara.

"Me ha tocado relacionarme con hombres a los que he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos. Siento en esta situación un Deja Vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer", explicó la actriz, quien lamentó ser tratada como "la mala, la que engaña y no la engañada".

Finalmente, también apuntó implícitamente a Wanda Nara:"Y también parece que es más fácil para una mujer pegarme a mí, para descargar. El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz. En ese precio todos quedan bien parados".

Minutos después del descargo, Wanda Nara fue escueta pero directa, con un insulto para la actriz: "De mi familia me encargo yo. De las putitas, la vida misma".