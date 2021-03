Di María fue sustituido en duelo de PSG ante Nantes por un robo y secuestro de su familia en su domicilio

El atacante argentino de París Saint Germain, Angel Di María, fue sustituido de urgencia durante el partido que su equipo disputaba ante Nantes en la liga francesa, al conocerse que había sido víctima de un robo en su domicilio, con el secuestro de su familia en el hecho.

Una conversación entre el director deportivo de la entidad parisina, Leonardo, que bajó desde el palco del estadio Parque de los Príncipes al terreno de juego para hablar con el entrenador, el argentino Mauricio Pochettino, propició la retirada del césped del delantero.

Pochettino comentó el suceso a su jugador mientras le acompañaba al vestuario. Según L'Equipe, el futbolista reconoció al término del choque que su domicilio había sido asaltado.

El seleccionado argentino, que días atrás anunció su renovación con PSG, dejó el encuentro que terminó con triunfo de Nantes por 2-1 a causa de este suceso, según informa el citado medio que apunta, además, que durante el asalto los delincuentes mantuvieron retenidos a los familiares del jugador.

Reports now talking of “extremely violent” robbery at Di Maria family house in Paris https://t.co/HGpNeSYJFo