Dos casos positivos de jugadores de Niza comprometen su estreno en la liga francesa

Niza indicó este viernes que dos de sus jugadores dieron positivo en el test del coronavirus, lo que deja en una situación incierto su estreno en la temporada de liga francesa programado este domingo 23 de agosto frente a Lens.

El entrenador, Patrick Vieira, fue el encargado de anunciar los contagios en conferencia de prensa, de los que no dio los nombres, a partir de pruebas que se hicieron el jueves.

Los afectados se encuentran aislados y se les harán nuevos test de aquí a mañana añadió el técnico, que reconoció estar "inquieto" por el partido del domingo, pero también por la continuación del campeonato porque "es difícil planificar, difícil organizarse".

Niza había decidido que el encuentro contra Lens se disputaría sin público, cuando es posible un aforo de hasta 5 mil espectadores, teniendo en cuenta el elevado nivel de contagios que se da en la ciudad y en toda la Costa Azul.

"Two members of the #OGCNice professional playing squad have tested positive for #Covid_19. The team doctor is in contact with them. They will be re-tested and isolated," decalred Patrick Vieira in today's press conference. pic.twitter.com/sdypOZRgrQ