DT de Marsella luego del triunfazo sobre PSG: Los jugadores pueden estar orgullosos

Igor Tudor, director técnico de Olympique de Marsella, repasó el gran triunfo de su escuadra en el clásico contra París Saint-Germain que les dio el paso a una nueva etapa de la Copa de Francia, con Alexis Sánchez como figura.

"Fue un partido muy bueno, los muchachos lo dieron todo en la cancha. No fue fácil pero lo logramos. El ambiente fue fabuloso. Los hinchas en el estadio merecen este tipo de actuación y noche especial", inidió tras el cotejo.

El croata no quiso aventurarse a calificar el duelo como el mejor del equipo a su mando, pues "no me gusta comparar mucho". Sin embargo, aseveró que "lo hicimos muy bien, sobre todo contra este rival, a un ritmo alto. Los jugadores pueden estar orgullosos".

"Es una cosa hermosa. Es un oponente muy fuerte al que nos enfrentamos, es difícil presionar durante los 90 minutos. Pero cuando estuvimos parados más atrás, concedimos poco. Hemos mejorado mucho en nuestra forma de defender", añadió.

Sobre apuntar directamente al título, el estratega fue cauto. "Dimitri Payet hizo un hermoso discurso frente a todos en el camarín. Habló de orgullo y que sería lindo, pero también dijo que primero debíamos pasar los octavos de final", expresó.