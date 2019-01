Entrenador de Nantes: Es asqueroso que hayan dejado de buscar a Emiliano Sala

El entrenador bosnio de Nantes, Vahid Halilhodzic, consideró este viernes "una vergüenza" y "asqueroso" el anuncio de las autoridades británicas de que dejaron de buscar los restos del avión en el que desapareció Emiliano Sala.

"Es asqueroso dejar la situación así, no podemos permitirlo", dijo Halilhodzic en rueda de prensa.

El ex técnico y jugador del París Saint-Germain aseguró que la decisión no se sostiene porque las aguas en las que se considera que está perdido el avión "no son tan profundas".

El entrenador, con fama de ser "duro", volvió a mostrar su rostro más humano y reconoció que lloró de nuevo cuando conoció el mensaje de la hermana de Sala en el que pedía que no detuvieran la búsqueda.

La policía de la isla de Guernsey, donde se supone que está el aparato, detuvo la búsqueda activa de los restos del avión ante las escasas posibilidades de encontrar a Sala y al piloto, David Ibbotson.

Halilhodzic había reconocido la víspera que tenía "una relación particular" con el atacante, de cuya mano vivió la mejor temporada de su carrera.

"Hablamos mucho. El día antes de que se fuera tuvimos una conversación muy larga y me dio las gracias. No escuché a nadie hablar mal de él, era un gran tipo", señaló.