FC Nantes mantiene esperanza de encontrar "sano y salvo" a Emiliano Sala

FC Nantes, equipo francés en el que hasta hace unos días militaba el argentino Emiliano Sala, en paradero desconocido desde que se perdió el rastro del avión que le trasladaba a Cardiff, mantiene la esperanza en que el jugador sea encontrado "sano y salvo", pese a que reconoció que la aeronave "se habría estrellado en el Canal de la Mancha".

"La dirección y el conjunto del club mantienen la esperanza y toda la familia de Nantes reza para que Emiliano y los otros pasajeros del avión sean al fin encontrados sanos y salvos", indicó la entidad en un comunicado.

El club "canario", como se le conoce por su equipación amarilla, convocó a los aficionados en una plaza del centro de la ciudad a todos los aficionados para que coloquen velas frente a una fuente en señal de esperanza por la vida del jugador, de 28 años.

El presidente de la institución, Waldemar Kita, envió su apoyo a los amigos y la familia de Sala y expresó también su esperanza porque, dijo, "es un luchador".

"No está todo acabado, puede estar en algún sitio. A la espera de noticias que esperamos positivas, estamos muy emocionados por todos los apoyos que hemos recibido desde esta mañana", agregó.

Los jugadores y el cuerpo técnico del club han permanecido hasta hace unos minutos en el centro de entrenamiento de Nantes, desde donde han seguido la situación, después de que el entrenador, Vahid Halilhodzic, suspendiera la sesión de entrenamiento.

"Ya estábamos en una situación delicada, pero con esto es muy dura. Estamos a la espera, pero no nos hacemos muchas ilusiones. Nos esperamos lo peor", indicó el técnico franco-bosnio al diario local "La Voix du Nord".

El partido de Copa de Francia que debían jugar mañana contra el modesto Sannois-Saint-Gratien fue aplazado al próximo domingo a causa del drama.

La Direction et l'ensemble du Club gardent espoir et c’est toute la famille du FC Nantes qui prie pour qu’@EmilianoSala1 et les autres passagers de l’avion soient enfin retrouvés sains et saufs.#PrayForSala https://t.co/i6POQinWLi