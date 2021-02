Guillermo Maripán está inspirado en Mónaco: Quiero seguir marcando goles

El defensa chileno Guillermo Maripán se refirió a su gran presente en Mónaco, donde lleva cinco goles en la temporada, y afirmó que quiere seguir marcando.

"Esta temporada me estoy enfocando mucho en ayudar al equipo, no solo defensivamente, sino que ofensivamente. Tengo grandes jugadores que me tiran buenos centros y yo me concentro en definir bien, me gustaría seguir marcando más goles", comentó en conferencia de prensa.

Agregó que "estoy más tranquilo que antes. Han habido momentos en los que me fue mejor que en otros, pero hay que estar concentrado para tener la capacidad de recuperarse. Todo pasa por el trabajo".

Sobre lo que cambió en los últimos partidos, expresó que "tuve que mejorar, a veces se trata de detalles. Escuché las expectativas del entrenador. No tuve la oportunidad de jugar, así que me dediqué a trabajar. Hice todo lo posible para demostrar mi nivel cuando me tocara la oportunidad".

Por último, sobre la Roja afirmó que "la gente habla mucho de mí en el país, pero no me detengo ahí. Se viene una fecha de eliminatorias que es muy importante para mí. Estoy muy concentrado en este final de temporada".

El próximo partido del "Memo" será este domingo, cuando Mónaco reciba a Stade Brestois 29 a partir de las 09:00 horas de Chile.