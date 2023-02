Kimpembe se lastimó y salió en camilla de "Le Classique" entre PSG y Marsella

El zaguero francés Presnel Kimpembe causó mucha preocupación entre los fanáticos de París Saint-Germain cuando tuvo que ser reemplazado muy temprano en "Le Classique" entre el cuadro capitalino y Olympique de Marsella.

El defensor cayó al piso durante un ataque del conjunto local y en seguida fue atendido por el cuerpo médico, tras lo que se fue en camilla y le reemplazaron por Danilo Pereira.

Revisa la situación:

Amazing defending but look at kimpembe man😭😭😭 pic.twitter.com/Yi37fLfYP0