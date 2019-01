Las desgarradoras palabras del papá de Emiliano Sala: "Se me están yendo las ilusiones"

Angustia y desazón son las palabras que definen el estado de Horacio Sala, padre del futbolista Emiliano Sala, quien se encuentra desaparecido luego de que en el Canal de la Mancha se perdiera el rastro del avión que lo trasladaba de Nantes a Cardiff, para fichar en el club galés.

En conversación con el canal C5N de Argentina, el progenitor del futbolista se mostró destrozado y aseguró que "quisiera encontrarlo vivo, pero se me están yendo las ilusiones. No creí nunca que iba a pasar una cosa de estas. Estoy desesperado, ojalá que todo salga bien".

Además, agregó con que "ahora mi esposa y mi hija se van para allá, lo demás no sé nada, nadie me avisó nada, me enteré por un amigo y por los medios, yo hablé con él durante el domingo. Esto es inexplicable, tenía todo el futuro por delante", cerró desgarrado el hombre, padre de dos hijos más.