Mauricio Pochettino en su peor momento en PSG: Vivo mal, no me siento bien

El entrenador de París Saint Germain, Mauricio Pochettino, reconoció que todavía sufre las secuelas de la eliminación ante Real Madrid en la Champions League y alentó a sus jugadores a encontrar la "motivación y asumir la responsabilidad".

"Estamos todos decepcionados. Los jugadores, todos en el club. Es una gran decepción. Recibimos un gran golpe. Los últimos días han sido muy difíciles. Pero tenemos la responsabilidad de acabar bien la temporada en la Liga. Entiendo la decepción de los hinchas", dijo en conferencia de prensa.

"Es todo el equipo el que está afectado por esta decepción. Tenemos que encontrar la motivación, una motivación para seguir adelante. Debemos asumir esa responsabilidad para los partidos que vienen", complementó el argentino.

Finalmente, destacó que la eliminación sigue en su cabeza y lo afecta en su día a día: "Vivo mal, no me siento bien, tengo rabia, expreso un malestar. Tengo dificultad para dormir por la noche. Pero ahí está la responsabilidad de pensar en la Ligue 1. Eso no significa que no sea fuerte"