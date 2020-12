Mauricio Pochettino llegó a acuerdo para convertirse en nuevo técnico de PSG

El argentino Mauricio Pochettino llegó a acuerdo para convertirse en nuevo entrenador de Paris Saint Germain, según confirmó este jueves la prensa europea, luego de la destitución del alemán Thomas Tuchel.

Según reportó el periodista Fabrizio Romano, el ex técnico de Tottenham tomó ventaja durante las últimas horas para arribar a la banca del elenco parisino, donde solo le faltaría resolver algunos detalles, como la elección de su cuerpo técnico, para firmar el contrato.

La otra opción que manejaban en PSG era la de el ex futbolista italiano Thiago Motta, la cual se descartó ante la aparición de Pochettino.

De esta manera, solo queda esperar por la oficialización de Pochettino en el conjunto francés, que comenzará una nueva era tras el despido de Tuchel, quien fue desvinculado en las últimas horas por desacuerdos con la dirigencia del club.

Mauricio Pochettino has reached an agreement with Paris Saint-Germain, confirmed. Now it’s time to prepare the contracts, sort out the last details [as the choice of the techincal staff] and sign.



Here-we-go soon! The new era is starting 🇫🇷🤝 #PSG #Pochettino https://t.co/VVEGCphwBB