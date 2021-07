Mauricio Pochettino: Mbappé no me ha hablado de su posible salida de Paris Saint-Germain

El entrenador del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, aseguró este jueves que el atacante estrella del equipo Kylian Mbappé no le "ha hablado" de una posible partida al terminar el año que le queda de contrato.

En una entrevista con el diario Le Parisien que aparece como adelanto en su sitio web, el DT argentino dio un repaso de los fichajes que se están realizando durante la pretemporada y trata especialmente el caso de Mbappé, que hasta ahora ha rechazado las ofertas de prolongar su contrato en París.

De momento, asegura que Mbappé "es un jugador del plantel y lo trataremos de la misma manera" que a los demás. Su situación contractual "se gestiona en otro nivel. A nivel deportivo no cambia nada".

Pochettino eludió detallar si el campeón del mundo con la selección gala le ha asegurado personalmente que no prolongará su estancia en París: "Son conversaciones privadas, pero en ningún caso Kylian me ha hablado de eso".

Y aseguró que esta indefinición no le quita el sueño, porque "un contrato se firma de un día para otro". "No pienso en lo que puede o no puede pasar. Hay un año de contrato y eso es una realidad", remarcó.