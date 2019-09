Mauro Icardi firmó contrato con París Saint-Germain

El delantero argentino Mauro Icardi fue oficializado como nuevo jugador de París Saint-Germain, equipo en el que firmó contrato para jugar a préstamo con una opción de compra por 70 millones de euros.

La tienda gala publicó un video con la confirmación del fichaje del ex ariete de Inter de Milán.

El artillero extendió su contrato con Inter de Milán, hasta el 2022, en un documento que fue firmado al mismo tiempo del cierre de su cesión al equipo de la capital francesa.

El club galo dio a conocer a través de una curiosa publicación en Twitter que Icardi ya es jugador de su equipo.

