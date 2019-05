Medio francés reveló impactante audio de Emiliano Sala: No quería fichar en Cardiff

El medio francés L'Equipe generó impacto en las últimas horas al publicar una serie de audios de Emiliano Sala, jugador fallecido el pasado 21 de enero en un accidente aéreo, dando cuenta que el argentino estaba descontento con el traspaso desde Nantes a Cardiff y no quería partir al fútbol británico.

El malestar de Sala fue expresado en una conversación privada (en francés), acusando al presidente del club galo, Waldemar Kita, por hacer un negocio con el equipo galés, sin importar su deseo por permanecer en Nantes.

"Yo no quiero hablar con Kita porque no quiero enervarme. Es una persona que me desagrada cuando está frente a mí. Él quiere venderme a Cardiff, porque él ha llevado a cabo una súper negociación. Él va a recibir el dinero que quiere. Él quiere que yo me vaya, ni me lo ha preguntado. A él no le interesa nada más que el dinero", dijo el malogrado jugador.

Finalmente, en su mensaje, Sala manifestó que iba a pedirle a su representante, Meissa N'Diaye, que le buscara otro club.