11:22 - 23/08/2020

Mónaco de Guillermo Maripán igualó con Stade de Reims en la primera fecha de la Ligue One

AS Mónaco, que no contó con un lesionado Guillermo Maripán, igualó 2-2 ante Stade de Reims este domingo, en el marco de la primera fecha de la Ligue One de Francia. (Video: Youtube)