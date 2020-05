Neymar fue escogido como el mejor jugador de la liga francesa

Luego de la finalización de la temporada, el brasileño Neymar logró alzarse como el mejor jugador de la liga francesa según las puntuaciones del prestigioso diario deportivo L'Equipe.

Acorde a las notas que otorga el mencionado medio, el atacante encabezó la hegemonía del Paris Saint Germain en el once ideal de la temporada, que aportó cuatro jugadores en el equipo.

Neymar registró una puntuación media de 6.40, superando a sus compañeros Angel Di María (6.17), Marco Verratti (6.12) y Kylian Mbappé (6).

El segundo equipo que otorgó más jugadores en la oncena fue el Stade Reims, incluyendo al arquero Predrag Rajkovic (6.11), los defensas Yunis Abdelhamid (5.71) y Hassane Kamara (5.44), línea que completan Gabriel de Lille (5.57) y Leo Dubois de Olympique de Lyon (5.20).

De esta forma, "Ney" sumó un nuevo hito en su carrera y otro logro junto a la camiseta del cuadro parisino.

L’équipe included Neymar and Gabriel Magalhães in their Ligue 1 (19/20) best XI. pic.twitter.com/hIph1F66HW