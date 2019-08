Neymar se perderá duelo entre París Saint-Germain y Metz por decisión técnica

El brasileño Neymar no forma parte del grupo de convocados para el partido que este viernes disputará París Saint-Germain contra Metz, según indicó este jueves el entrenador, Thomas Tuchel.

"No hará el viaje porque la situación es similar a la previa del duelo contra Toulouse", señaló Tuchel.

El técnico había indicado antes del duelo contra Toulouse que el jugador no sería convocado hasta que se aclarara su futuro, en medio de las negociaciones que PSG mantiene con Barcelona para un eventual traspaso.

Tuchel reconoció que la situación que vive el club con su estrella brasileña, adquirido hace dos años por 222 millones de euros, afecta a todo el equipo y expresó su deseo de que se cierre pronto el mercado de fichajes.

"No solo me afecta a mí. Pero yo no soy más que el entrenador y el entrenador no lo decide todo en una situación como ésta, en un gran club y con un gran jugador como él. Hay muchas partes implicadas", señaló el técnico.

"El objetivo ahora es llegar al 3 de septiembre y entonces podremos reflexionar sobre la composición definitiva del equipo. A mí no me gusta esta situación, pero es la realidad del fútbol actual", indicó.

El entrenador germano indicó que afronta "con serenidad" la situación, aunque señaló que no puede determinar si Neymar seguirá con ellos la próxima temporada o si fichará por el Barcelona.

"El fútbol es una locura, todo puede suceder, no hay que perder la cabeza. Quedan cuatro días y cada día puede pasar algo", comentó.