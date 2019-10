Niza desvinculó a juvenil que robó lujoso reloj al delantero Kasper Dolberg

Lamine Diaby-Fadiga explicó que "me desquité con él sin tener ninguna razón".

El club francés OGC Niza tomó la determinación de despedir al jugador juvenil que robó un lujoso reloj de 70 mil euros al delantero Kasper Dolberg, Lamine Diaby-Fadiga, de 18 años.

La noticia fue dada a conocer a través de las redes oficiales del cuadro galo, pero el propio protagonista lanzó un comunicado en el cual justificó su hecho como un "desquite" contra el ariete danés.

El jugador, que escribió un largo texto en su Instagram, ofreció disculpas a los hinchas de la institución, quienes "me apoyaron y me mostraron amabilidad desde que debuté profesionalmente. Sus reacciones representan el nivel de decepción que sienten hacia mí y les debo un explicación".

"Lamentablemente me lastimé durante varios meses y mi regreso a la acción competitiva se retrasó aún más después de una tarjeta roja que me sacaron mientras jugaba para el equipo Sub 19", inició en su explicación.

"Eso me afectó mentalmente y mi difícil situación contrastaba marcadamente el éxito y el aura de Kasper. Me desquité con él sin tener ninguna razón para hacerlo, tal vez un poco por celos. En lugar de tratar de luchar para proporcionarle competencia por los lugares, reaccioné estúpidamente hacia él", indicó.

"Mis acciones no fueron sacadas de un apetito para obtener algo de él, sino por desilusión, frustración y desacreditación. Por supuesto, solo tengo 18 años, pero mi edad no excusa nada", apuntó.

Diaby-Fadiga acordó reembolsar a Dolberg el dinero de su reloj.