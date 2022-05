Paris Saint-Germain confirmó que Angel Di María no seguirá en el club

El Paris Saint-Germain confirmó este viernes que el atacante argentino Angel di María no seguirá en el club, tras siete temporadas en las que se convirtió en el mejor asistidor de la historia de la entidad.

En un comunicado, el PSG indicó que en ese periodo el ex jugador de Real Madrid levantó 18 títulos y consiguió el récord de pases en una sola temporada, 18.

El "Fideo" ganó cinco ligas, cinco Copas de Francia, cuatro Copas de la Liga y cuatro Supercopas de Francia.

Di Maria acababa su contrato esta temporada y, aunque tenía una más en opción, el club optó por no hacerla efectiva.

Con 294 partidos disputados, el trasandino marcó 91 goles y aportó a sus compañeros 111 asistencias, más que ningún otro jugador que haya estado en el PSG. Un récord que logró el 19 de mayo de 2021 en la final de la Copa de Francia contra Mónaco, cuando firmó su 104 asistencia.

Con ello superó a Safet Susic y entró en la leyenda del club de la capital, que agradeció a Di María los servicios prestados.

