Wanda Nara contó detalles de cómo se enteró del "affaire" de Mauro Icardi con la "China" Suárez

Pese a que ya se encuentran reconciliados, la mediática ruptura de Wanda Nara con el futbolista Mauro Icardi, de París Saint-Germain, continúa dando réditos a los programas de farándula y esta vez la representante del jugador dio a conocer detalles de cómo se enteró sobre el "affaire" que tuvo el delantero con la "China" Suárez, que derivó en un escándalo.

"Estábamos en un campo con las nenas andando a caballo. Una chica que nos organiza las fiestas me pidió una foto, yo sabía que había unas en el teléfono de Mauro, y cuando busqué, vi pantallazos de un chat con una mujer muy famosa que todos ya saben", dijo en conversación con Susana Giménez.

Sobre una historia ofensiva contra Suárez que subió en su cuenta de Instagram, explicó que "lo primero que se me vino a la cabeza fue la bronca y la ira, así que puse la historia. Yo no era amiga de la China Suárez. Tenía una relación cordial y a partir de lo que vi mi enojo quizás tuvo una mirada machista, le eché la culpa a la mujer. Pero después vi que con ella no tenía nada".

Mauro Icardi, por su parte, contó que durante ese episodio vivió "días tristes. Pero creo que ya pasó. Todo lo que pasó en este mes lo pudimos resolver de la mejor manera juntos. Ya se ha habló todo. Fueron momentos tristes, difíciles que los pudimos solucionar".

"El amor que tengo por ella lo saben todos, todo el mundo lo sabe (...) Soy muy a la antigua también. Creo que bueno, tuve un error y ya lo pudimos solucionar", terminó.