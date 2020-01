Wanda Nara: Todos creen que estoy con Icardi por su plata, pero yo ya era rica y famosa

Wanda Nara se caracteriza por decir las cosas sin filtro y esta vez no dudó en responderle a quienes la critican por su mediática relación con el delantero argentino Mauro Icardi, hoy en PSG.

Fue así como en una entrevista, la modelo, presentadora de televisión y agente del jugador se manifestó en torno a la relación con el ex jugador de Inter de Milán.

"Todos creen que estoy con Mauro por su plata, pero yo ya era rica y famosa cuando nos hemos conocido. Y lo era porque había trabajado para serlo", dijo quien antes fuera la novia de Maxi López.

Nara se refirió también a su rol como agente de Icardi y como eso le afecta en su vida familiar.

"Me siento la chica con la maleta. Cuando nos fuimos a París era un jueves, pasamos el fin de semana juntos, después el lunes me desperté en Milán y me di cuenta que estaba sola con cinco hijos. No fue fácil", reconoció.