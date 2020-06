Ajax renovó al experimentado delantero Klaas-Jan Huntelaar hasta el 2021

El delantero Klaas-Jan Huntelaar renovó su contrato con Ajax por un año más y seguirá hasta el 2021, según comunicó el club este lunes en un comunicado.

"Tenía muchas ganas de continuar, preferiblemente aquí en Ajax. Ya no me veo jugando con una camiseta diferente. Me siento en forma, vengo a entrenar con placer y estoy seguro que todavía puedo contribuir en el campo", dijo el atacante, que en agosto cumple 37 años.

"Sé que mi rol cambia con los años, últimamente he pensado mucho en eso y lo he hablado con el entrenador", aseguró.

El director técnico de Ajax, Marc Overmars, comentó que el club "quería mantener a Huntelaar de todos modos" y añadió que la presencia del veterano delantero beneficiará "al desarrollo de talentos como Lassina Traoré (19 años) y Brian Brobbey (18 años)".

Huntelaar fue uno de los pilares del ataque del club de Amsterdam en la Eredivisie 2019/20, suspendida en marzo por el coronavirus, ya que marcó nueve goles en los 18 partidos que jugó.