Arjen Robben reconoció que quizás no pueda volver a jugar

El ex seleccionado holandés Arjen Robben, actual jugador de Groningen, aseguró que seguirá de baja por lo menos hasta enero de 2021, debido a una lesión en uno de los gemelos, y advirtió de que no puede garantizar su vuelta a los terrenos de juego.

"Seguiré trabajando para recuperarme y me gustaría estar en el campo con el equipo jugando partidos el próximo año, pero no puedo aún asegurar que esto vaya a pasar", dijo Robben, que en enero cumplirá 37 años y que retomó el fútbol luego de un retiro.

"Las cosas no están yendo como me gustaría", reconoció el ex jugador de Real Madrid.

"Desafortunadamente las terapias no están teniendo los resultados esperados", añadió.

Robben anunció su retiro en julio de 2019, pero sorprendió al mundo del balompié cuando dijo el pasado junio volvió a ponerse las botas para jugar en Groningen, equipo donde se formó, no obstante, tras una pretemporada esperanzadora en la que incluso marcó un gol, salió lesionado en el minuto 30 del primer partido de la temporada contra PSV Eindhoven.